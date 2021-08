Mozambique : Guebuza dément avoir reçu de l'argent pour la "dette cachèe"

Ndambi Guebuza dément devant le tribunal avoir reçu de l'argent dans l'affaire de la "dette cachée" lundi 30 août.

Arrêté en février 2019, le fils de l'ancien président du Mozambique est accusé de corruption afin de faciliter un prêt gouvernemental de 2 milliards de dollars plongeant le pays dans une crise financière sans précédent. 18 autres accusés sont actuellement jugés dans la prison de Maputo pour l'affaire de la "dette cachée" datant en 2013.

"D'un point de vue juridique, évidemment l'accusé ne peut que répondre aux questions concernant son identification, sous peine de ne pas répondre, de désobéir au tribunal, ou de donner une mauvaise réponse pouvant être interprétée comme une fausse déclaration", explique Alexandre Chivale, avocat du fils de l'ancien président. "Mais en fait, il existe le droit au silence et aussi le droit de ne pas se souvenir."

Ndambi Guebuza est accusé d'avoir reçu 33 millions de dollars du groupe de construction navale Privinvest pour convaincre son père d'approuver des projets maritimes corrompus. Selon un audit indépendant, 500 millions de dollars de prêts garantis par l'état en faveur des entreprises publiques n'ont pas encore été comptabilisés.

"Le système d'impunité créé au Mozambique et le système de justice sont fait en faveur de ceux qui ont le pouvoir, et pour pénaliser les plus faibles", détaille Quiteria Guirengane, procureure. "Pour les personnes issues de la classe la plus aisée, cela leur donne une arrogance naturelle et ils se sentent protégés et osent nous remettre en question."

L'ancien président a assisté à l'audience et devrait témoigner dans les prochains jours. Le scandale a refait surface en 2016, entraînant l'interruption du soutien financier du Fond monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale, ce qui a provoqué un défaut de paiement de la dette souveraine et un effondrement de la monnaie.