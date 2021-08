Libye : plusieurs plages polluées interdites à la baignade dans la capitale

À Tripoli, de nombreuses plages sont interdites à la baignade du fait d'une pollution alarmante, au grand dam des habitants de la capitale libyenne, privés d'un de leurs rares exutoires.

Les eaux marines autour de la capitale, où vivent plus de deux millions d'habitants, accueillent chaque jour les déversements sans aucun traitement des eaux usées.

_Des analyses effectuées récemment montrent que l’eau de mer contient une "forte concentration de bactéries, atteignant 500% de plus que la normale et les gens ne devraient pas se baigner dans cette eau nous avons trouvé des échantillons de la bactérie Escherichia coli dans cinq secteurs testés" autour de Tripoli, l'eau est complètement polluée et impropre à la baignade explique, _Sara al-Naami, du Conseil municipal de Tripoli

S'étendant sur une trentaine de kilomètres dans le grand Tripoli, de nombreuses plages ont été fermées en juillet par le ministère de l'Environnement, alors que la saison estivale bat son plein.

C'est cette portion du littoral libyen, bordé par la Méditerranée et long de 1.770 km, qui est la plus polluée du pays d'Afrique du Nord.

Cela fait des décennies que la seule station de filtrage des eaux usées de Tripoli est à l'arrêt, selon Sara al-Naami, des projets d'assainissement doivent voir le jour afin de filtrer les eaux de la capitale avant qu'elles n'atteignent la mer.