Congo : contre le covid, la vaccination est la seule voie de salut

Le président congolais Denis Sassou Nguesso appelle ses concitoyens à adhérer massivement à la vaccination contre le Covid-19 pour atteindre l’immunité collective, la seule voie de salut dans la lutte contre cette pandémie, affirme t-il.

Au Congo, seuls 1,8 à 2% de la population éligible à la vaccination ont reçu leurs doses, à cause des résistances et de la méfiance que suscitent les vaccins, selon le ministère congolais de la Santé. Dans un message à la radio, le président Denis Sassou Nguesso a invité le peuple à se faire vacciner.

Il importe d’imprimer une impulsion plus forte aux campagnes de sensibilisation, en vue d’une adhésion plus massive de nos populations à la vaccination anti-Covid-19. __Il nous faut parvenir à l’immunité collective, seule voie de salut, à l’heure actuelle devant le Coronavirus, tout en persévérant dans l’observation stricte des mesures de prévention.

La campagne de vaccination a démarré au Congo en avril dernier. Les vaccins chinois Sinopharm et russe Sputnik sont proposés aux candidats au vaccin.Officiellement le Congo-Brazzaville a enregistré à ce jour plus de 13 300 cas de covid-19 et 179 décès.

Les mesures de restriction liées à la fermeture des boîtes de nuit, des frontières (maritime, fluviale et terrestre) sont appliquées depuis mars 2020.

Brazzaville a sollicité récemment de la compagnie Air-France la suspension des vols, au départ et à destination du Congo, transitant par la République démocratique du Congo où sévit le variant Delta.