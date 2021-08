Algérie : l’homme tué et calciné en Kabylie a été inhumé

Djamel Ben Ismail, 38 ans soupçonné d’être l’un des auteurs des incendies qui sévissent en région Kabylie, a été lynché jusqu’à sa mort mardi. Hier soir, sa dépouille a été inhumée à l’ouest de l’Algérie, dans sa ville natale de Miliana.

Dans la soirée de mardi, une foule a attaqué le poste de police où la victime était sous la protection d'agents et a réussi à l'enlever. Djamel Bensmaïl, qui était venu porter secours aux populations, a fini brûlé sur la place du centre-ville. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Suite aux conditions effroyables de sa mort, une enquête a été ouverte

Rafik un ami du défunt, témoigne "C’est un artiste, un jeune homme qui aime la guitare et la vie. Ce n’est pas un homme violent ou un homme qui cherche des problèmes. Nous étions ensemble à 4 heures du matin dans le quartier et il a emprunté 500 dinar pour aller éteindre le feu, et soutenir ses frères. "

Amnesty International a appelé les autorités locale à enquêter immédiatement sur ce décès.

"Vous rendez-vous compte que même morts il a été torturé ? Ce qui me blesse, c’est que les gens l’ont filmé. Je suis son oncle et je demande que justice soit faite, que même ceux qui regardaient sans rien faire soient jugés. "précise son oncle Mohamed Khalfi.

En Algérie, les feux de forêt ont tué au moins 69 personnes dans la région montagneuse berbère. jusqu'à présent, le pays continue de combattre les flammes.