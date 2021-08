Élections en Zambie : le président sortant Lungu appelle au calme

Jour de scrutin présidentiel et législatif en Zambie.

Le Président sortant Edgar Lungu s’est rendu aux urnes jeudi matin.

Au pouvoir depuis 2015, l'actuel chef d’état zambien âgé de 64 ans, fait face à un candidat de taille son rival, l’homme d’affaire Hakainde Hichilema, qui critique entre autre sa gestion économique du pays.

Devant cette compétition serrée susceptible d’échauffer les esprits, le président Lungu a prié les électeurs de venir voter sans causer de troubles :"S'il vous plaît, laissez-les venir voter et rentrer chez eux, rester et attendre patiemment et paisiblement le résultat.

J'entends certains politiciens qui demandent aux gens de traîner autour des centres de vote, ce qui ne fera que semer le chaos. J'ai donné l'exemple, j'ai voté, je rentre chez moi, je reste, j'écoute la radio, les journaux, la télévision et j'attends que les résultats soient déclarés, c'est ce que fait un bon citoyen. Alors s'il vous plaît, ne traînez pas autour des bureaux de vote, cela ne fera que semer la confusion, la discorde. La meilleure chose à faire est de voter rapidement, rentrez chez vous..."

Décrié pour son intransigeance à l'égard de l'opposition, le président sortant Edgar Lungu a tenu à afficher sa volonté de faire de ce vote une journée pacifique.

Lors de son dernier rassemblement virtuel, il s'est adressé à ses partisans du Front patriotique (PF) et a appelé tous les partis à accepter les résultats des élections.