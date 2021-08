RDC : la terre a encore tremblé à Goma

La terre a tremblé jeudi à Goma. La capitale du Nord-Kivu a été secouée par un séisme de magnitude 4 sur l’échelle de Richter.

La secousse a semé la panique dans une ville, victime il y a deux mois de l’éruption du volcan Nyiragongo. Les habitants de la ville et ses environs se préparaient déjà au pire.

" Ce tremblement nous a encore une fois de plus fait peur, c'était à 02 h 10 minutes quand on l'a ressenti, et on se préparait déjà avec toute la famille pour voir où aller s’abriter.’’, a déclaré Michael Djamba, habitant de Goma.

Plus de peur que de mal. Le même jour dans la soirée, l'Observatoire Volcanologique de Goma OVG, tentait de rassurer les populations en détresse. La secousse n’a aucun rapport avec les volcans Nyragongo et NYAMULAGIRA.

"Nous nous suivons de très près la situation, raison pour laquelle nous avions fait ce communiqué pour rassurer la population et leur dire que c'est un séisme qui est tectonique et pas d'origine volcanique. Avec le volcan, pour le moment, nous n'avons aucune crainte. La population doit vivre avec ces tremblements de Terre et le volcan, mais doit être vigilante.", explique Honoré Tshiraba, chercheur à l'OVG.

L’éruption du Nyragongo en mai a fait au moins 32 morts et de milliers de sans-abris.