Mali : au moins 41 morts dans un accident de la route

Au moins 41 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans le centre du Mali dans la collision mardi entre un bus et un camion.

Vers 10 h GMT, un bus transportant des passagers est entré en collision avec un camion chargé de céréales et d'intrants agricoles, avec quelques occupants à son bord, a dit à l'AFP le ministre des Transports Dembelé Madina Sissoko. La collision est survenue à Zambougou, à une vingtaine de kilomètres de Ségou.

"Nous venons de faire un bilan provisoire de 41 morts, dont un nourrisson, 33 blessés, dont trois graves", a ajouté le ministre, qui a invoqué les mauvaises conditions dues à la saison des pluies, l'état des routes ainsi que des problèmes techniques sur le camion. Des témoins ont évoqué la crevaison d'un pneu. Des images du drame diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'autobus partiellement fracassé et sorti d'une route apparemment en bon état, le camion sévèrement endommagé en travers de la chaussée et de nombreuses dépouilles alentour.

Lourd bilan

Un bilan aussi lourd est rare, même dans un pays où la route tue des milliers d'usagers chaque année, par la faute de l'état des routes, du parc automobile et du comportement des conducteurs. L'accroissement de la population et du nombre de véhicules, l'urbanisation et les intempéries aggravent encore le phénomène. "La visibilité était mauvaise et la chaussée était mouillée à cause de la pluie abondante. Notre camion n'a pu freiner à temps et en plus un pneu avant a éclaté", a déclaré un membre du personnel qui conduisait le camion.

La route reste le moyen de transport de marchandises et de personnes le plus utilisé au Mali. Le ministre des Transports a annoncé une enquête et appelé les transporteurs à un respect strict des règles de conduite. "Je saisis l'occasion pour dire aux usagers des routes nationales en général et particulièrement de la RN6, d'être prudents et vigilants en cette période de fortes pluies, propices aux accidents", a-t-il dit.