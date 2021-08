Sénégal : un étudiant se déguise en femme pour passer le bac pour sa copine

Un étudiant sénégalais accusé de s'être déguisé en femme pour passer le bac à la place de sa petite amie, avant d'être démasqué et arrêté, sera jugé jeudi avec sa dulcinée pour "fraude aux examens".

L'étudiant, inscrit dans une université dans le nord du pays, et sa copine "ont été placés sous mandat de dépôt lundi soir" dans une prison de Diourbel (centre), après deux jours de garde à vue, a affirmé mardi à l'AFP Me Serigne Ndiongue. Le couple doit être "jugé le jeudi 5 août, en flagrant délit, pour fraude aux examens et complicité de fraude", par le tribunal de Diourbel, a ajouté Me Ndiongue.

L'étudiant, dont l'âge n'a pas été dévoilé, s'était déplacé à Diourbel pour passer les épreuves du bac à la place de sa petite amie, élève dans un lycée de cette ville, selon l'accusation. Des photos postées sur les réseaux sociaux le montrent vêtu d'une robe rouge avec des motifs noirs, portant un voile aux mêmes couleurs ainsi qu'un châle noir, pour tromper la vigilance des examinateurs.

Il a été surpris samedi, au troisième jour de l'examen du bac, lors de l'épreuve d'anglais, par les surveillants qui, selon la presse, ont remarqué que quelque chose n'allait pas dans son accoutrement. Ces derniers l'ont ensuite dénoncé à la police qui l'a arrêté le jour même ainsi que sa petite amie qui l'attendait dans une auberge de la ville, selon la même source.