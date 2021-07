Kenya-Royaume Uni : le sommet récolte 4 milliards de dollars

Hier marquait le dernier jour du Sommet mondial sur l'éducation (GPE), co-organisé du 28 au 29 juillet par Boris Johnson le Premier ministre britannique et le président kenyan Uhuru Kenyatta à Londres.

Au profit de l’éducation, la conférence a permis de collecter un montant record de 4 milliards de dollars auprès des donateurs. Le Partenariat mondial pour l'éducation n’est plus loin des 5 milliards souhaités et une fois le montant entièrement atteint, le financement permettra à 175 millions d'enfants, d'apprendre et aiderait à scolariser 88 millions de filles et de garçons supplémentaires d'ici 2025.

"Continuons d’investir dans l’éducation en augmentant l’allocation des ressources nationales et en adoptant des politiques qui soutiennent le secteur de l’éducation. Efforçons nous d’adopter des technologies d’apprentissage numérique dans nos écoles, et assurons-nous que toutes nos filles aient une chance égale d’apprendre au profit de notre avenir commun." a affirmé Uhuru Kenyatta, le président du Kenya.

Face aux fléau de l’inégalité des genres, notamment dans l’éducation, Boris Johnson c’est exprimé en ces termes "hélas, trop peu de filles sont scolarisées et il y a une disparité flagrante dans l’éducation des garçons et des filles, et si vous mettez fin à cette injustice et que vous donnez à chaque fille dans le monde la même éducation que chaque garçon, 12 ans d’éducation de qualité, alors vous ferez le plus beau à l’humanité."

Les promesses des donateurs obtenues lors du sommet s'appuient sur l'engagement en faveur de l'éducation des filles annoncé le mois dernier au G7, où les dirigeants se sont engagés à verser au moins 2,7 milliards de dollars au GPE et ont appelé les autres donateurs à s'engager et à financer intégralement le nouveau plan quinquennal ambitieux du GPE.

Cela inclut la promesse du Royaume-Uni de 430 millions de livres sterling (600 millions de dollars américains). Il s'agit de la promesse la plus importante jamais faite par le Royaume-Uni au GPE, qui reste ainsi le premier donateur bilatéral du sommet.

