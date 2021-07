Tanzanie : Samia Suluhu Hassan se fait vacciner contre la Covid-19

La Tanzanie a lancé mercredi sa campagne de vaccination contre la Covid-19 après une année de déni de la pandémie sous le président John Magufuli, décédé en mars.

La Tanzanie, où les autorités se sont refusées aux couvre-feux et aux confinements imposés chez ses voisins, est l'un des derniers du continent à entreprendre de vacciner sa population. En succédant à John Magufuli, la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a largement révisé la politique du défunt président qui prônait essentiellement la prière et les produits naturels pour venir à bout du coronavirus.

A l'inverse, Samia Suluhu Hassan a notamment créé un comité d'experts chargé de conseiller le gouvernement et a voulu montrer l'exemple en étant la première à recevoir le vaccin mercredi, lors d'une cérémonie officielle. "Je suis une mère de quatre enfants, une grand-mère de nombreux enfants, une épouse et, plus important, la présidente et la commandante en chef des forces armées tanzaniennes", a-t-elle déclaré à Dar es Salaam, la capitale économique.

"Dans ce contexte, je ne mettrais pas ma vie en danger si les vaccins n'étaient pas sûrs", a ajouté la présidente tanzanienne."Il y a des gens qui résistent à la vaccination mais il y a beaucoup de gens qui attendent les vaccins", a-t-elle souligné. Les travailleurs de première ligne, les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidités seront prioritaires dans le programme tanzanien qui débute avec le vaccin Johnson & Johnson, à injection unique.

Moment historique

La Tanzanie a reçu la semaine dernière une cargaison un million de vaccins Janssen via le programme international Covax, destiné à garantir aux pays défavorisés un accès équitable aux vaccins. Elle travaille également à obtenir des doses d'autres vaccins dont Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac et Sinopharm, a affirmé le gouvernement. Sur Twitter, l'ambassadeur américain en Tanzanie, Donald Wright, dont le pays a donné les vaccins Johnson & Johnson via Covax, a salué un "moment historique".

Le pays a arrêté de publier ses statistiques quotidiennes sur l'épidémie depuis avril 2020 : les derniers chiffres faisaient état de 509 cas de contamination et 16 décès. Mais le gouvernement a récemment affirmé combattre une troisième vague de contaminations, évoquant la semaine dernière 858 cas depuis le début de cette vague ainsi que 29 décès, sans autre précision.