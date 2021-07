RDC : quatrième prorogation de l'état de siège

En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, a promulgué la loi qui prolonge de 15 jours l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai dernier dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. Il s'agit de la quatrième prorogation. l'objectif est de faire face à l’insécurité grandissante dans ces régions en proie à la violence perpétrée par des groupes armés. Mais pour certains élus, l’état de siège pourrait faire empirer les choses.

"La première raison est que l’état de siège a été décrété pour résoudre les problèmes sécuritaires et non judiciaires. La deuxième raison est que la justice militaire est débordée. La troisième raison est qu’il y a carence de magistrats et de juges militaires au niveau du parquet. Enfin, la justice ne doit pas être embrouillée. Nous craignons que l’état de siège soit long et une mégestion des fonds du trésor", explique Jean-Paul Paluku Ngahangondi, député provincial élu de Lubero.

Malgré la mise en œuvre de l’état de siège, les violences continuent dans les deux provinces que des milliers de civils ont désertées. Pourtant, lors d’un séjour dans la ville de Goma, le président congolais avait confirmé une évolution positive de la situation.

Certains habitants de la ville de Goma restent sceptiques. Pour eux, l’état de siège n’a engendré aucun changement et ils espèrent vraiment des résultats face à un climat d’insécurité installé depuis des années et qui perdure depuis trop longtemps.

"Les problèmes sont devenus une habitude, même si petit à petit, nous espérons que les choses changent et voir de bons résultats. Dans notre région, le tribalisme est un réel problème et nous espérons que cet état de siège permettra le règlement des conflits tribaux", dit un habitant de Goma.

Sur les 339 députés qui ont pris part au vote sur la prorogation de l’état de siège au Nord-Kivu et en Ituri, 337 ont voté.