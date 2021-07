Ethiopie : manifestation de soutien au GERD et à l'armée

Des milliers de partisans du gouvernement éthiopien se sont rassemblés ce jeudi sur la place Meskel à Addis-Abeba pour célébrer l'achèvement du deuxième remplissage du barrage de la Renaissance. L'édifice fait les l'objet de tensions entre l'Ethiopie l’Egypte et le Soudan, mais que de nombreux Éthiopiens le soutiennent avec ferveur.

Pour l'Ethiopie, ce méga-barrage est nécessaire pour ses infrastructures énergétiques. Mais le Soudan et l'Egypte redoutent de leur côté un appauvrissement de leurs ressources hydrauliques. Les récentes négociations entamées par le Conseil de sécurité des Nations unies et l'Union africaine n'ont pas réussi à aboutir à un accord entre les trois pays, ce dont se réjouit l’Ethiopie.

"En résistant aux pressions et aux intimidations face à ce deuxième remplissage du barrage de la Renaissance, nous, Éthiopiens, avons placé la vérité de notre côté et nous sommes positionnés en vainqueur devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Nous ne nous sommes pas satisfaits un seul instant de nos petites victoires. Nous avons serré les dents et travaillé jour et nuit pour achever le deuxième remplissage du grand barrage. Par conséquent, je tiens à féliciter les Éthiopiens pour leurs efforts et cette récompense méritée", a dit la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abebe.

Les participants au rassemblement ont également manifesté leur soutien à l'armée éthiopienne tout en dénonçant les rebelles de la région du Tigré. Adanech Abebe a accusé les rebelles tigréens de travailler avec les médias internationaux pour, a-t-elle dit, "diffamer l’armée éthiopienne".