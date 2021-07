Mali : l'abbé Douyon, dernier otage d'un groupe de cinq catholiques, libéré

Un abbé, dernier membre encore détenu d'un groupe de cinq catholiques maliens enlevés mi-juin par des hommes armés dans le centre du Mali, a été libéré.

Les cinq catholiques avaient été kidnappés le 21 juin après leur départ de Ségué, une localité située sur le plateau dogon (centre) peuplé en grande partie de catholiques. Quatre d'entre eux avaient été libérés deux jours plus tard : Thimothé Somboro, chef de village de Ségué, Pascal Somboro, adjoint au maire, et deux autres membres de la communauté catholique, Emmanuel Somboro et Boutié Tolofoudié.

L'abbé Léon Douyon, curé de Ségué, était resté détenu, contrairement à des informations initiales faisant état de la libération de tout le groupe."Notre frère l'abbé Léon Douyon est libre. Il a retrouvé sa famille sain et sauf", a déclaré mercredi à l'AFP l'abbé Kizito Togo, un responsable de la paroisse de Mopti, principale ville du centre du Mali. L'abbé Douyon "a été libéré mardi et a rejoint son village", a confirmé le gouverneur de la région de Mopti, le colonel major Abass Dembélé.

Crise sécuritaire

Le groupe de cinq personnes avait été victime de ce rare enlèvement alors qu'il avait pris la route pour assister à l'enterrement d'un autre abbé. Les rapts sont cependant monnaie courante dans le pays en proie depuis des années à une crise sécuritaire profonde, en particulier dans le centre, un des foyers des violences djihadistes, intercommunautaires ou crapuleuses qui ensanglantent cette partie du Sahel.

L'enlèvement de cinq membres de la communauté catholique dans ce pays ultra-majoritairement musulman est exceptionnel. Les enlèvements attribués aux djihadistes sont communs dans le secteur où ils ont disparu. Les rapts de Maliens ou d'étrangers, sont l'un des aspects de la violence polymorphe qui frappe le Mali. Les motivations en sont diverses, du moyen de pression à l'extorsion.

Un journaliste français, Olivier Dubois, a été enlevé début avril dans le Nord du Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Une religieuse franciscaine colombienne, sœur Gloria Cecilia Narvaez, enlevée en 2017 par des djihadistes, est considérée comme toujours retenue en otage. Son frère Edgar Narvaez a déclaré dimanche à l'AFP avoir reçu en mars via la Croix-Rouge une lettre "écrite de sa main" prouvant qu'elle était en vie.

Environ 4% de la population malienne est chrétienne, selon l'archevêché.