Tunisie : l'armée en renfort contre la Covid-19

Dans ce centre de santé de Kesra, un petit village en Tunisie, des soldats fusils en main gardent l'entrée. Pendant ce temps à l'intérieur, d'autres militaires administrent des vaccins aux personnes âgées.

La Tunisie, a décidé de faire appel aux forces de défense, pour tenter de stopper la propagation du coronavirus par une vaccination de masse dans certaines des régions les plus touchées et dans les zones où le taux de vaccination est faible. Depuis le début de cette campagne, les militaires ont déjà vacciné près de 3 000 personnes dans les régions de Siliana et Tataouine.

La participation est satisfaisante, mais elle est faible par rapport aux grandes villes où la nouvelle se propage rapidement et où les gens viennent, a déclaré Riadh Allani, un médecin des Forces armées tunisiennes travaillant dans l'unité de santé de Kesra.

Ici, de nombreux citoyens rencontrent des difficultés pour atteindre le centre de vaccination, nous sommes donc prêts à prolonger notre séjour pour donner l'opportunité à tout le monde de venir, a ajouté Allani.

Selon les données de l'Université John's Hopkins, la Tunisie a enregistré le nombre de décès par habitant le plus élevé d'Afrique en raison de la pandémie, et enregistre actuellement l'un des taux d'infection par habitant les plus élevés d'Afrique.

Au cours du mois dernier, les infections virales confirmées en Tunisie ont atteint les niveaux quotidiens les plus élevés depuis le début de la pandémie, mais le taux de vaccination reste faible, indiquent les données.

Mardi, la Tunisie a reçu l'aide de plusieurs pays - dont les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Algérie qui ont envoyé des centaines de milliers de vaccins et de fournitures médicales pour aider le pays à combattre le virus.