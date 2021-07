RDC : Matata Ponyo placé sous mandat d'arrêt provisoire

Matata Ponyo file du mauvais coton. Poursuivi pour détournement de fonds publics présumé, l’ex-Premier ministre congolais sous Joseph Kabila de 2012 à 2015 a été placé sous mandat d’arrêt provisoire mardi. Alors que son immunité a été levée le 5 juillet.

Le sénateur est mis en cause dans le dossier de l’indemnisation des victimes de la ''zaïrianisation''. Alors qu’il occupait le poste de ministre des finances en 2011 il avait initié un texte visant la réparation du préjudice subi par 300 étrangers expropriés par le régi me de Mobutu dans les années 1973 et 1974. Il devra justifier la gestion de plus de 100 millions de dollars.

Installé à la tête du gouvernement, il aurait ordonné le décaissement de 110 millions de dollars seront décaissés dans cette perspective. La justice congolaise doute cependant de l’existence des personnes indemnisées.

Mais pas que, Matata Ponyo pourrait aussi rendre des comptes concernant le détournement présumé de 200 millions de dollars du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo à 220 kilomètres à l’est de Kinshasa, la capitale.