Décès de Jihane el-Sadate, ancienne Première dame d'Egypte

Jihane el-Sadate, seconde épouse du président égyptien Anouar el-Sadate assassiné en 1981 et importante personnalité publique, est décédée à l'âge de 87 ans, a indiqué vendredi la présidence égyptienne.

"La présidence de la République pleure avec une immense tristesse Jihane el-Sadate, épouse de feu président Anouar el-Sadate, héros de la guerre et de la paix", selon le communiqué officiel, qui souligne que l'ancienne Première dame était "un modèle pour les femmes égyptiennes". Jihane el-Sadate était jeudi encore dans un état "critique", a déclaré son fils Mohamed Anouar el-Sadate, cité par le journal local Youm7.

Ces dernières semaines, la presse égyptienne a rapporté qu'elle avait été hospitalisée et qu'elle luttait contre un cancer. L'année dernière, elle a reçu un traitement médical aux États-Unis, mais peu après elle est rentrée chez elle car son état s'était détérioré, a déclaré sa famille aux journaux locaux. Aucun autre détail sur sa maladie n'a été communiqué. Vendredi, le bureau du président Abdel Fattah el-Sissi a déclaré qu'il lui sera décerné un prix national à titre posthume et qu'une autoroute importante du Caire porterait son nom.

Née au Caire en août 1933 d'une mère anglaise et d'un père égyptien, elle a été la seconde épouse du président Anour-el Sadate qu'elle a épousé en 1949. Cet officier militaire deviendra ensuite président de l'Égypte de 1970 jusqu'à son assassinat par des islamistes en 1981. Le couple a eu quatre enfants : les filles Noha, Gihan, Lobna et un fils, Gamal. Au départ, ses parents s'étaient opposés à son mariage avec un homme de 15 ans son aîné, mais ils ont finalement laissé le couple se marier.

Accord de paix avec Israël

Tour à tour universitaire et diplomate, Jihane el-Sadate a été une importante personnalité publique des 50 dernières années en Egypte. Elle a toujours défendu la décision de son mari de signer un accord de paix avec Israël en 1979 après près de trois décennies de guerre, une décision controversée au niveau national et régional.

Après l'assassinat de son mari, elle s'est largement retirée de la vie publique. Mais ces dernières années, elle est devenue une partisane de l'ancien général militaire Abdel Fattah el-Sissi et de son gouvernement après que le soulèvement populaire de 2011 a contraint le successeur de son mari, Hosni Moubarak, à démissionner.

Pendant le mandat de son mari, Jihane el-Sadat s'est imposée comme une ardente défenseure des droits des femmes en faisant pression pour obtenir un ensemble de lois qui accordent aux femmes le droit à une pension alimentaire et à la garde des enfants en cas de divorce. Elle a également fait la Une des journaux pour son bénévolat et ses œuvres caritatives. Sa grande visibilité dans les années 1970 a suscité des critiques de la part d'observateurs qui l'ont accusée d'exploiter la position de son mari pour obtenir un levier politique.

Visibilité publique

L'ancienne Première Dame a également présidé plusieurs organismes de secours nationaux, dont le Croissant-Rouge égyptien, la banque du sang du pays et la Société égyptienne pour les malades du cancer. Pendant la guerre de 1973 entre l'Égypte et Israël, des photos d'elle rendant visite aux blessés ont fait la Une de la plupart des journaux du pays. Sa visibilité publique et son influence politique l'avaient mise en porte-à-faux avec l'épouse du prédécesseur de son mari, Tahia Abdel Nasser, qui avait gardé un profil bas pendant le règne de Gamal Abdel Nasser.

En 1972, Jihane el-Sadate a créé la Wafa' Wal Amal (la société de la foi et de l'espoir en arabe), qui gère aujourd'hui une ville entièrement intégrée pour les vétérans de guerre et les civils handicapés. En 1997, elle a créé une dotation pour établir la chaire Anouar Sadat pour la paix et le développement à l'université du Maryland en mémoire de son mari.

Anouar el-Sadate a été assassiné le 6 octobre 1981 lors d'un défilé militaire au Caire. Hosni Moubarak, qui était assis à côté de lui, s'en est sorti avec une légère blessure à la main lorsque des tireurs ont arrosé de balles la tribune. Quelques jours plus tard, Hosni Moubarak a prêté serment en tant que Président.

Espoir de paix

Le gouvernement d'Anouar el-Sadate a cherché le soutien de groupes islamistes pour contrer l'influence des gauchistes. Il a libéré des centaines de Frères musulmans et soutenu la toute jeune Al-Gamaa. Mais les Frères musulmans se sont retournés contre lui et Al-Gamaa s'est radicalisé au point de s'associer à un autre groupe militant, le Jihad islamique, pour l'assassiner.

En 1977, Jihane el-Sadat a obtenu une licence en littérature arabe de l'université du Caire, avant un doctorat en littérature comparée en 1986. Elle est l'auteure de deux livres : son autobiographie "Une femme d'Égypte" et "Mon espoir de paix", sur le conflit israélo-arabe et la montée de l'islamisme. Elle a également été professeure invité dans plusieurs universités américaines, dont l'université de Caroline du Sud, l'université de Radford et l'université du Maryland.

Elle sera enterrée vendredi après des funérailles militaires.