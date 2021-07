Barrage éthiopien sur le Nil : un "accord peut être atteint", selon l'ONU   -  

Un accord sur le barrage éthiopien controversé GERD sur le Nil est possible entre l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan, avec de la confiance réciproque, ont affirmé jeudi deux responsables de l'ONU.

"Un accord sur le GERD peut être atteint", a assuré Inger Andersen, directrice du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) pendant une réunion du Conseil de sécurité organisée à la demande de la Tunisie pour le compte du Caire et de Khartoum.

Inger Andersen a évoqué un futur "fondement d'une coopération" entre les trois pays, ajoutant que "pour parvenir à un accord optimal, la confiance, la transparence et un engagement seront essentiels".

"Bien que des progrès aient été réalisés dans de nombreux domaines lors des négociations, aucun consensus n'a été atteint concernant certains aspects critiques, notamment les dispositions pour la gestion de sécheresses prolongées, l'aménagement en amont et en aval du GERD et un mécanisme de règlement des différends", a regretté la responsable.

Emissaire de l'ONU pour la Corne de l'Afrique, Parfait Onanga-Anyanga a de son côté appelé "toutes les parties à traiter la question de manière constructive et à éviter toute déclaration qui augmenterait les tensions dans une région déjà soumise à une série de défis".

"Chacun des pays partageant les eaux du Nil a à la fois des droits et des responsabilités, et l'utilisation et la gestion de cette ressource naturelle nécessite l'engagement continu de toutes les nations impliquées, de bonne foi en vue de parvenir à un terrain d'entente", a-t-il fait valoir.

Dans leurs interventions, les membres du Conseil de sécurité ont tous encouragé les trois pays à surmonter leurs divergences vers un accord sous l'égide de l'Union africaine.

Les trois pays concernés avaient envoyé pour la réunion du Conseil des ministres, des Affaires étrangères pour l'Egypte et le Soudan, et chargé de l'Eau et de l'Irrigation pour l'Ethiopie, qui considère que le conflit n'est pas un enjeu de paix et sécurité et n'a pas à être traité par le Conseil de sécurité.

Le Grand barrage de la Renaissance (GERD) de l'Ethiopie fait l'objet depuis plusieurs années d'un conflit avec l'Egypte et le Soudan qui craignent pour leurs ressources en eau. L'Ethiopie, qui entend procéder à un nouveau remplissage de son réservoir en juillet, assure que le barrage est vital pour répondre aux besoins en énergie de ses 110 millions d'habitants.

Vu que toutes les parties sont réunies à New York, pourquoi ne pas engager dès maintenant de nouveaux pourparlers entre elles, a proposé l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, en faisant part de la disponibilité de son pays à aider à leur organisation. Son homologue américaine, Linda Thomas-Greenfield, a aussi plaidé pour une reprise rapide de négociations sur le fond sous l'égide de l'Union africaine et avec un possible concours de Washington.