Zambie : dernier hommage au président Kenneth Kaunda

Les zambiens ont rendu un dernier hommage à l’ancien dirigeant du pays, Kenneth Kaunda.

Mercredi, le leader et père de l’indépendance du pays a été enterré au cimetière présidentiel de Zambie.

Décédé le mois dernier à l’âge de 97 ans, Kenneth Kaunda est reconnu entre autre pour s’être battu contre la domination blanche en Afrique australe.

Des centaines de personnes ont assisté à un service religieux avant l'enterrement à Embassy Park, un cimetière spécial dédié aux dirigeants de la Zambie.

"Aujourd'hui, tata, alors que nous te disons au revoir, nous voulons que tu saches que nous avons compris l'engagement que Dieu t'a donné de porter. Nous n'avons pas cessé de t'aimer, nous ne t'avons pas moins aimé à cause de ce que tu devais faire. Nous t'avons aimé parce que tu étais notre père, d'abord et avant tout, et ensuite parce que tu étais un grand-père, et un arrière-grand-père. Quelle bénédiction d'avoir pu t'avoir dans nos vies. Nous remercions Dieu pour cela. Nous étions d'accord avec cela parce que nous savions que tu nous aimais même si tu n'étais pas tout le temps à nos côtés." a déclaréMusatilanji Kaunda Banda, fille de Kenneth Kaunda.

Une cérémonie contestée jusqu’à la dernière minute par des proches de Kenneth Kaunda qui souhaitaient empêcher l’inhumation.

Afin qu'il soit enterré dans sa ferme, à côté de sa défunte épouse Betty, avec laquelle il avait eu 10 enfants.

Ces derniers lui ont adressé un glorieux hommage.

L’ex-président mozambicain Joachim Chissano, l'ancien président zambien Rupiah Banda et Hakainde Hichilema,

Le président Edgar Lungu a déclaré l'anniversaire de Kaunda, le 28 avril, jour férié en l'honneur du premier président du pays.

La Zambie avait déjà annoncé trois semaines de deuil après sa mort le 17 juin à l'hôpital militaire Maina Soko de Lusaka.