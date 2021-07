Covid-19 : convaincre les Congolais de se faire vacciner

En République démocratique du Congo, le système de santé est en proie à de multiples défis pendant que le pays tente de faire face à une troisième vague de Covid-19.

Dans cette lutte contre la progression de la pandémie, le combat contre la désinformation est urgent et il passe par la sensibilisation des congolais aux bienfaits du vaccin.

Comme de nombreux d’autres pays africains, la République démocratique du Congo a enregistré un faible taux de vaccination.

"Au début de la campagne de vaccination, les gens ne comprenaient pas. Les Congolais restaient encore à la maison, disant que les vaccins avaient beaucoup de problèmes. Mais depuis que la troisième vague est arrivée, même eux ont commencé, les Congolais commencent à comprendre. Et il y en a aussi, il y a des gens qui demandent à leurs chauffeurs, à leurs employés de maison, à leurs jardiniers de venir se faire vacciner, de comprendre les avantages de la campagne de vaccination." a déclaré Mimi Henriette Mishika, responsable de l'unité de vaccination à la clinique de Ngaliema.

En République démocratique du Congo, les préjugés sur la Covid-19 et sur les vaccins alimentent la méfiance des Congolais. Seuls les étrangers vivant dans le pays viennent se faire vacciner.

Le pays a reçu 1,7 million de doses de vaccins AstraZeneca. Les autorités espèrent également recevoir des vaccins Pfizer-BioNTech, russe Spoutnik V et chinois Sinopharm.

Gode Kanku, 61 ans, habitant de Kinshasa :

"Si du temps de nos mères, du temps où nous étions des petits enfants, si ces "médecins WhatsApp" avaient existé (des personnes qui publient des informations médicales non fiables sur les médias sociaux), je pense que nous serions tous morts, parce que nos mères qui ne sont pas allées à l'école ont accepté de nous vacciner contre la variole, la rougeole, la polio, toutes les autres maladies sans débat. Aujourd'hui, nous sommes plus éduqués, mais curieusement, nous refusons la vaccination. C'est un danger certain pour notre société." a révélé _G_ode Kanku, un habitant de Kinshasa.

Le gouvernement congolais a maintenu le couvre-feu de 22 h à 5 heures du matin, avec la présence de patrouilles militaires, les discothèques sont également fermées et les veillées funéraires interdites jusqu’à nouvel ordre.