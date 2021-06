Zambie : Amnesty International dénonce un climat de répression

La Zambie est "au bord d'une crise des droits humains", a déclaré Amnesty International lundi, alléguant que le président Edgar Lungu utilise des tactiques répressives pour obtenir un nouveau mandat lors des élections prévues le 12 août.

La Zambie a fait ses preuves en matière de tenue d'élections régulières depuis la réintroduction de la démocratie multipartite en 1991 par le président fondateur, feu Kenneth Kaunda, qui avait présidé un système à parti unique pendant plus de deux décennies. Kenneth Kaunda avait accepté la défaite après 27 ans au pouvoir et s'est retiré. Décédé à l'âge de 97 ans au début du mois, il a été largement salué comme un homme d'État et une figure paternelle vénérée. Pays de 18 millions d'habitants, la Zambie a acquis la réputation d'une démocratie stable sur un continent où les élections débouchent souvent sur des conflits.

Amnesty International accuse Edgar Lungu de tenter d'inverser ces acquis."La situation des droits de l'homme s'est radicalement détériorée", a déclaré Amnesty au sujet du règne d'Edgar Lungu, 64 ans, qui a pris le pouvoir pour la première fois en 2015 après avoir remporté une élection surprise contestée pour terminer le mandat du dirigeant populiste Michael Sata, décédé en cours de mandat. Il a ensuite été élu pour un mandat complet de cinq ans en 2016, bien que son principal rival ait à nouveau allégué des fraudes.

Allégations de répression

Il s'agira de son dernier mandat s'il gagne, et Amnesty International affirme qu'il a recours à la répression pour assurer sa victoire. "Ce que nous avons vu en Zambie, en particulier au cours des cinq dernières années, c'est une répression de plus en plus brutale des droits humains, caractérisée par des attaques effrontées contre toute forme de dissidence", a déclaré Deprose Muchena, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique orientale et australe.

Dans un rapport intitulé "Ruling by fear and repression", l'organisation de défense des droits humains indique que la Zambie a connu un certain nombre d'homicides commis par la police, d'arrestations de dirigeants de l'opposition et de fermetures de médias dans un "climat de peur et d'impunité". Les militants des médias sociaux ne sont pas en sécurité, a déclaré Amnesty International, citant le cas d'un adolescent de 15 ans qui attend son procès pour trois chefs d'accusation de diffamation criminelle après avoir critiqué Edgar Lungu sur Faceboook.

Elections libres

Ce dernier a déjà nié avoir étouffé l'opposition et s'est engagé à organiser des élections libres et équitables lors d'une rencontre avec des diplomates étrangers au début de l'année. Edgar Lungu fait face à plus d'une douzaine d'autres candidats, mais son principal rival reste Hakainde Hichilema, qu'il a battu de justesse en 2015 et 2016. Edgar Lungu a assuré la nation de sa santé après s'être effondré plus tôt ce mois-ci.

La Zambie, deuxième producteur de cuivre d'Afrique, lutte contre une crise économique aggravée par l'épidémie de Covid-19 qui a resurgi ces dernières semaines.