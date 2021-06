RDC : des soins de santé gratuits pour les femmes sinistrées

Cette tente installée dans le camp des déplacés de Kayembe sur le territoire du mont Nyiragongo dans l'est de la RDC, reçoit au moins 300 femmes et enfants par jours.

Chaque matin, ces femmes sinistrées du volcan Nyiragongo viennent pour bénéficier de consultations gratuites.

Alice Katungu à la trentaine, elle s’est adressée au planning familial suite à l'éruption du volcan, craignant une charge d'enfants car n'ayant pas assez de moyens financiers.

La crise économique provoquée par la pandémie, conjuguée à la récente éruption volcanique, pourrait compromettre l'accès des femmes au contrôle des naissances et à d'autres services de santé dans les pays en développement.

"J'ai appris qu'on donnait gratuitement des traitements pour le planning familial et pour l'infection et puis je me suis précipitée pour venir le faire car la vie est devenue difficile et je n'ai pas assez de moyens pour garder les enfants " a déclaré Alice.

PBM Health ( nature babyes and mather's), une organisation nationale initiatrice de ce projet essaye de sauver quelques vies humaines malgré les moyens limités.

Le financement britannique d'un programme géré par le Fonds des Nations Unies pour la population, qui œuvre à l'amélioration de la santé reproductive et maternelle, a été réduit de 211 millions de dollars à 32 millions de dollars pour cette année. L'impact a été ressenti presque immédiatement.

" C'est gratuit, c'est vraiment l'association PBM (nature babyies and mather's) et ses partenaires qui sont venus en aide à la femme déplacée, c'est des consultations prénatales gratuites, planification familiale avec aide de UNFPE gratuit que nous avons offerts à la femme, jeune fille ,enfants vulnérables a ce moment. Le gouvernement est là et je pense le département, zones de santé font leur travail et nous venons en aide à ces structures sanitaires existantes, c'est donc vraiment de l'accompagnement et appuie supplémentaire" a déclaré Amour Zynga, directrice de PBM Health.

De visite dans le Nord-Kivu, le président Félix Tshisekedi a inauguré le 15 juin un hôpital mobile dédié aux sinistrés avec une capacité de 20 lits avec possibilité d’extension.

L'hôpital mobile de Kibati est une réponse urgente aux besoins sanitaires de plus de 20 000 personnes réparties en 3500 ménages sans logis.

Un reportage de Ga¨el Mpoyo, correspondant Africanews en République démocratique du Congo.