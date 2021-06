Libye : l'ancien quartier général de Kadhafi habité par des familles

En Libye, des dizaines de famille victimes de la crise de logement qui frappe la ville de Tripoli, ont élu domicile dans l’ancien quartier général du dictateur Mouammar Kadhafi.

Après la chute de son régime en 2011, ils sont nombreux avoir squatté les ruines de ce district libyen situé dans la banlieue sud-ouest de la capitale.

Connu sous le nom de Bab Al-Aziziya, l’ancien complexe fortifié de Kadhafi protégé par une épaisse clôture métallique a été rasé par les bombardements avant d’être vandalisé par les rebelles.

Aujourd’hui, c’est toute une zone qui a été transformée en quartier résidentiel par des familles sans logements.

" Bien sûr, les gens ont pris possession des maisons. Quand ils sont entrés, les maisons étaient brûlées et il y avait des munitions stockées dans des boîtes. Alors les gens ont mis toutes les boîtes de côté, ont rénové les maisons et y ont résidé."[...]__Les maisons sont chères, le loyer et les frais de subsistance aussi, et c'était pareil dans le passé aussi. Il y a beaucoup d'argent en Libye." a révélé Bachir, résiddent d'une villa du complexe de Bab Al-Aziziya depuis 2012.

Véritable forteresse, l’ancienne résidence de Kadhafi s’étend sur 6km, elle comportait entre autre des tunnels qui permettaient au colonel de se déplacer discrètement à travers tripoli.

Les familles qui y sont à présent installées sont menacées d’une expulsion alors que les constructions anarchiques qui ont fleuri au fil des années sont actuellement rasées une à une.