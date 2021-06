Afrique du Sud : un garçon défiguré après une attaque par une hyène

C’est dans cette clinique privée de Johannesbourg que le petit Rodwell va être opéré. Et déjà, tout le personnel médical est mobilisé pour l’accueillir. Il y a quelques semaines, l’enfant de 9 ans a été attaqué par une hyène au Zimbabwe. Un accident qui l’a laissé défiguré : il a perdu un œil, son nez, ainsi qu’une partie de sa bouche et de son front.

Le drame a ému des soignants sud-africains qui ont réussi à récolter des dons pour l’opérer gratuitement.

"Étant sud-africains, nous venons d'un milieu plein d’humanité, et c'est quelque chose que nous apprenons tous dans notre formation, dans notre éducation, vous savez, et cela en fait partie", explique Ridwan Mia, l’un des chirurgiens qui doit opérer le petit garçon.

C’est maintenant un travail difficile qui attend les chirurgiens qui vont l’opérer. Le but est qu’il ait le moins de séquelles physiques possibles.

"Rodwell aura malheureusement de multiples cicatrices sur son visage. Ce que nous espérons faire, c'est une procédure où nous minimisons autant que possible les cicatrices, et lui donnons également un semblant de visage avec lequel il pourra vivre et interagir avec d'autres enfants et adultes pour qu’il puisse se sentir comme un garçon normal", poursuit le chirurgien.

Après l’opération, le petit garçon sera suivi par des psychologues pour l’aider à surmonter le traumatisme causé par cet accident. Mais déjà, cette chaîne de solidarité formée autour de lui par les Sud-Africains devrait l’aider à retrouver le sourire.