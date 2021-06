Ethiopie : dernier jour de campagne avant le scrutin du 21 juin

Pour son dernier jour de campagne, le Premier ministre Abiy Ahmed, a choisi Jimma, la ville principale de sa région natale de l'Oromia, accueilli par une foule dans le stade où il a tenu son ultime discours, à quatre jours du scrutin. Son Parti de la prospérité en est le grand favori.

Initialement prévues en août 2020 puis reportées à deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus, les élections auront lieu 21 juin. Un scrutin se tiendra alors que la région du Tigré est en proie à des combats violents entre les forces fédérales et celles de TPLF.

Dans 64 des 547 circonscriptions, l'élection a été reportée au 6 septembre pour des raisons sécuritaires et logistiques et dans les 38 du Tigré, elle a été reportée sine die. Le Premier Abiy Ahmed a balayé les inquiétudes internationales entourant le vote et affiché sa vision optimiste pour le pays.

De nombreux habitants partagent ses attentes pour une élection pacifique et démocratique. Certains partis d'opposition, dont deux dans la région de l'Oromia, la plus grande et la plus peuplée du pays, ont choisi de boycotter le scrutin.

Les Etats-Unis se disent très préoccupés par l'atmosphère dans laquelle vont se tenir les prochaines élections, l'Union européenne a, elle, renoncé à envoyer une mission d'observation.