RDC : fermeture des bars et boites de nuits pour cause de 3e vague

La République démocratique du Congo (RDC) a annoncé mardi la fermeture des discothèques et boîtes de nuit pendant 15 jours face à une "troisième vague" de contaminations par la Covid-19 dans le plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. Face au "très contagieux" variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, le président Félix Tshisekedi a annoncé depuis Goma, dans l'Est du pays, des mesures qu'il voudrait "efficaces".

En nombre absolu de cas, le pays d'au moins 80 millions d'habitants est loin d'être le plus touché, même en Afrique : 35 918 contaminations et 854 décès recensés depuis le 10 mars 2020, dont 25 777 cas dans la capitale Kinshasa. Mais les contaminations quotidiennes sont en hausse : 250 nouveaux cas ont été confirmés, dont 218 à Kinshasa, lors du dernier pointage quotidien épidémiologique, mardi.

Le virus touche la classe dirigeante, avec de nombreux décès à la présidence et parmi les parlementaires. Outre la fermeture des discothèques - mais pas des restaurants -, le chef de l'Etat a annoncé le maintien du couvre-feu de 22h à 5h avec patrouilles militaires. "Tout contrevenant sera sévèrement puni".

Convaincre pour le vaccin

Les autorités sanitaires ont interdit de nouveau "les veillées funéraires". Un rite qui rythme la vie sociale des Congolais, déjà suspendu lors des premières mesures prises à l'arrivée du virus en mars 2020. Les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits, "et toute entrée au marché sera conditionné par la prise de température".

Toutes les activités prévues pour la fête de l'Indépendance du 30 juin sont annulées, dont le rapatriement depuis la Belgique des "reliques" du héros national Patrice Lumumba. Les universités et les écoles restent ouvertes sous réserve du respect des "mesures barrières", tout comme les restaurants jusqu'à l'heure du couvre-feu.

Les églises ne sont pas de nouveau fermées comme en mars 2020, mais doivent "réduire le nombre des participants à leurs cultes". Enfin, le président souhaite "convaincre les Congolais de se faire vacciner". La RDC a reçu 1,7 million de doses de vaccins Oxford/AstraZeneca. Les autorités espèrent également recevoir des vaccins Pfizer/BioNTech, russes Sputnik V et chinois Sinopharm.