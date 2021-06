Le Burundi rend hommage au ''patriote'' Nkurunziza

Le Burundi a rendu hommage mardi, à l’ex-président Pierre Nkurunziza, décédé il y a un an.

La cérémonie organisée sur la colline Munsizira à Gitega, a coïncidé avec celle de la première journée nationale du patriotisme initiée pour vanter les vertus patriotiques supposées qu’incarnait le défunt chef de l’Etat Burundais. Des qualités rappelées à l’assistance par son successeur.

"Son Excellence Pierre Nkurunziza était une personne courageuse. Il aimait travailler et inspirer les autres, et il avait compris que celui qui veut réussir doit travailler dur. Il était le modèle du bon travailleur qui commence à travailler très tôt et qui gagne du temps pour aller inspirer les autres au travail.", a déclaré Evariste Ndayishimiye, le président Burundais.

De cet ancien président, le monde retiendra aussi sa décision de briguer un troisième mandat controversé qui avait plongé son pays dans une crise politique à partir d’avril 2015 poussant environ 265 000 Burundais sur le chemin de l’exil.