Covid-19 : les acteurs du tourisme égyptien immunisés

Tous les travailleurs du tourisme en mer Rouge et dans le sud du Sinaï sont à présent vaccinés contre la Covid-19.

Jeudi la ministre égyptienne de la Santé a annoncé la fin de la campagne de vaccination qui acte une étape réussie dans le projet de promotion des destinations côtières les plus attrayantes d'Egypte.

Une initiative gouvernementale réussie puisque le nombre de touristes est en nette progression.

"J'annonce au monde entier l'achèvement du processus de vaccination pour 100% des travailleurs du secteur du tourisme, y compris les travailleurs des activités liées au secteur comme les safaris, les centres de plongée et les bazars dans les deux gouvernorats de la mer Rouge et du Sud-Sinaï et, si tout va bien, d'ici le 30 juin, nous assisterons à l'achèvement du processus de vaccination pour tous les citoyens." a déclaré la ministre de la Santé, Hala Zayed.

Le secteur du tourisme représente environ 12 % du produit intérieur brut égyptien.

"Comme vous le savez, ce fut une année très difficile pour l'industrie du tourisme dans le monde entier, mais depuis le début de 2021, l'industrie se redresse en Égypte, nous avons commencé l'année, en janvier, avec 300, 000 touristes par mois, nous avons terminé en avril dernier avec 525, 000 touristes par mois, cela représente environ 50% de nos chiffres avant la pandémie." a déclaré Khaled el-Enany, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités.

Le gouvernement a pour objectif de vacciner au moins 40 % de la population du pays contre le coronavirus d'ici la fin de l'année 2021.

L'Égypte a signalé plus de 264 557 cas confirmés de coronavirus, dont 15 178 décès.

Mais face au nombre de tests limité, le nombre de cas pourrait bien être plus élevé.