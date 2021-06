Ile Maurice : décès de l'ancien Premier ministre Anerood Jugnauth

L’ancien Premier ministre et président de la République de l'ile Maurice, sir Anerood Jugnauth n'est plus.

Décédé à 91 ans, Anerood Jugnauth a occupé le poste de Premier ministre entre 1982 et 1995, entre 2000 et 2003, et entre 2014 et 2017, avant de passer le flambeau à son fils, Pravind Jugnauth, chef du parti majoritaire au Parlement mauricien.

Considéré comme le père du miracle économique mauricien dans les années 80, il avait pris sa retraite politique en 2019.