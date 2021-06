Sénégal : l'A320neo présidentiel continue d'alimenter la polémique

Son prix était inconnu jusqu'à ce que le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, ne le révèle devant les députés sénégalais la semaine dernière.

L'avion présidentiel sénégalais flambant neuf, le Airbus A320neo a coûté la coquette somme de 57 447 235 356 francs CFA et devrait remplacer l’A319 présidentiel âgé de vingt ans. L'avion doit en principe atterrir sur la piste de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar en juillet prochain. Pour justifier son achat, le gouvernement a affirmé que le premier appareil acquis en seconde main en novembre 2010, mis en service en mars 2011 est devenu vétuste. Après deux décennies d’opérations, l’A319 baptisé La Pointe Sarène nécessitait de fréquentes et onéreuses visites techniques, et par conséquent de longues périodes d’immobilisation et des dépenses de location d’aéronefs pour assurer les missions présidentielles.

Face aux députés, le ministre des Finances et du Budget a tenu a tempéré les ardeurs : ce n’est pas l’avion de Macky Sall, mais l’avion de commandement présidentiel qui fait partie de la flotte des Forces armées sénégalaises, Abdoulaye Daouda Diallo.

L'annonce de l'acquisition de ce nouvel appareil en plein milieu d'une crise économique et sociale n'a pas manqué de déclencher l'ire de la population.

Avec une économie durement frappée par la crise sanitaire, où le secteur du tourisme représente 10 % du Produit intérieur but, l'absence des touristes a été fortement ressentie. Selon la banque mondiale, entre 2014 et 2018, le pays a enregistré une croissance économique supérieure à 6 % par an cependant la pandémie a considérablement modifié les perspectives économiques du pays.

En 2020, la croissance a chuté à un niveau estimé à 0.7 % affectant les services, le tourisme et transports et les exportations. C'est dans ce contexte que l'annonce de l'achat de ce nouvel engin à défrayé la chronique, pour beaucoup, le gouvernement aurait du songer à investir cette somme dans les hôpitaux ou encore les écoles.

L'Airbus A230neo a une longueur de 37.6m, envergure 35.8m avec une hauteur de queue de 11.8m, l'apapreil a une capacité de 146 sièges .