Soudan : la réserve de Dinder, un paradis faunique menacé

De vastes prairies, des lacs et des forêts s'étendent sur plus de 10 000 kilomètres carrés, ce qui en fait une voie importante pour les oiseaux migrateurs.

Mais cette réserve massive est menacée par la poussée démographique qui pose le problème d’accès aux terres cultivables.

Les éleveurs de bétail passent dans le parc pour trouver des pâturages, leurs terres traditionnelles ayant été labourées.

"Nous sommes du village de Mai Carato et ils nous ont donné cinq kilomètres carrés pour l'agriculture traditionnelle, mais c'est trop petit pour nous. Nous en voulons davantage.", explique Abubakr Ibrahim, agriculteur de Mai Carato, un village situé sur la rive ouest de la rivière Rahad, au Soudan.

Lorsque le parc a été protégé pour la première fois en 1935, il y avait peu de riverains. Aujourd’hui, la donne a changé.

Les responsables du parc préviennent, toute nouvelle intrusion menacerait la biodiversité de Dinder. Et propose la délocalisation des villages les girafes ont déjà disparu. Leur solution serait de déplacer les villages vers des zones qui correspondent à leurs besoins.

"Ces dernières années, le parc de Dinder a été exploité par des cultures agressives, l'exploitation forestière et la chasse. Ce sont autant de menaces pour la réserve, considérée comme la plus grande réserve du nord du Soudan, et qui est également devenue le dernier refuge pour les animaux sauvages du nord du Soudan.", déclare Mohamed Ahmad al-Kanon, porte-parole du parc national de Dinder.

Mais poussés par la faim, certains villageois bravent toutes les interdictions.

Parfois, ils allument même des feux pour chasser les abeilles et récolter le miel sauvage.

Les éco-gardes peuvent infliger de lourdes amendes aux contrevenants, qui risquent également jusqu'à six mois de prison. Ces mesures coercitives fonctionnent. Mais reste à savoir jusqu'à quand les espèces fauniques continueront-elles de goûter aux délices de cette réserve, en raison notamment de l'action de l'homme.