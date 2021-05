Namibie : la compensation financière allemande rejetée

Si la reconnaissance vendredi par les Allemands du génocide qu’ils ont perpétré en Namibie de 1904 à 1908, a été saluée par Windhoeck, le nerf de la guerre demeure une pomme de discorde.

L’Allemagne propose en guise de compensation financière, 1,34 milliard de dollars aux descendants des victimes à versés sur 30 ans. Proposition rejetée par les chefs traditionnels des peuples Herero et Nama de Namibie qui jugent cette enveloppe trop insignifiante.

"C'est pathétique. C'est très impossible de donner une telle somme d'argent. ‘’, explique Anton Alpheurs Kuhlmann, un manifestant namibien.

Ces descendants disent n’avoir pas été suffisamment consultés lors des négociations entre Berlin et Windhoek. En 1904, les Herero, privés de leur bétail et de leurs terres, se sont soulevés contre les troupes allemandes imités peu après par les Namas. La répression des colons avait coûté la vie à au moins 60 000 Herero et environ 10 000 Nama entre 1904 et 1908.

Ces atrocités ont empoisonné les relations entre Berlin et Windhoek pendant des années.

Les négociations sur les excuses ont commencé en 2015, et en 2018, l'Allemagne a rendu les ossements des membres des tribus Herero et Nama, la ministre de la politique culturelle internationale Michelle Muentefering demandant "le pardon du fond du cœur".