Somalie : les élections nationales auront lieu dans deux mois

Après des mois d'attente et de désaccords, les élections nationales auront lieu dans deux mois en Somalie. Il s'agira premièrement pour les clans de désigner des députés qui à leur tour éliront le futur président de la somalie.

Un forum consultatif national a réuni la semaine dernière les dirigeants politiques qui sont finalement parvenus à un consensus sur la tenue des élections dans un délai de 60 jours sans donner les dates exactes du scrutin laissant la charge au comité de l'organisation des élections.

Je suis engagé à superviser de manière juste le processus pour des élections justes et inclusives et j'appelle les parties à pardonner et à ouvrir leur cœur à l'autre avait laissé entendre le Premier ministre, Mohammed Hussein.

La Somalie a vécu ses dernières semaines plusieurs rebondissements, d'abord la prolongation pour deux années supplémentaires mandat du présidentiel Abdullahi Farmajo, avant que le Parlement fasse volte-face. Le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a ensuite été désigné responsable de l'organisation des élections. Les élections censées se tenir le 8 février dernier ont maintes fois été reportées faute d'accord entre les différents partis politiques.

Le gouvernement et les cinq Etats semi-autonomes du pays avaient conclu le 17 septembre un accord prévoyant l'organisation d'élections avant la fin du mandat de Farmajo selon ce système indirect. Mais le processus n'avait pas abouti, le gouvernement fédéral et les dirigeants des Etats du Puntland et du Jubaland ne parvenant pas à s'entendre sur l'organisation du scrutin.