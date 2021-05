Somalie : un accord pour de prochaines élections

Des élections nationales libres et justes devraient être organisées prochainement en Somalie a déclaré le ministre des affaires étrangères du pays.

S’adressant au conseil de sécurité de l’ONU, Mohamed Abdirizak, a confirmé qu’un accord avait découlé des négociations entre le gouvernement fédéral et les Etats régionaux somaliens, en pourparlers depuis le 22 mai.

L’aboutissement de ce consensus ; marque une véritable volonté du changement. L'élection nationale du 8 février n’ayant pu pus se dérouler faute d’accord sur l’organisation du scrutin.

".... nous sommes maintenant parvenus à un accord qui conduira la Somalie vers des élections libres, des élections équitables. Pour l'avenir, la Somalie a besoin d'une transition politique prévisible basée sur des élections inclusives, crédibles, libres et équitables. Il s'agit d'un défi et d'une opportunité dont le peuple somalien, le gouvernement et leurs partenaires doivent tirer parti pour assurer le développement durable du pays." a déclaréMohamed Abdirizak, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement fédéral de Somalie.

Après le prolongement du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed de deux ans ; les tensions avaient escaladé et des affrontements avaient même éclaté au sein des forces de sécurité somaliennes le 25 avril.

Le ministre a confirmé qu’un accord avait trouvé sur le statut des élections des représentants du Somaliland actuellement en cours de finalisation, ainsi que sur les élections dans les autres régions et les comités électoraux.