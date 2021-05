Somalie : début des discussions sur les prochaines élections

Samedi à Mogadiscio, le Premier ministre, les dirigeants des cinq États somaliens semi-autonomes et le maire de la capitale ont abordé la question des prochaines élections.

Le mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo qui devait se terminer le 8 février avait finalement été prolongé de deux ans au cours du mois d’avril, sans qu’un scrutin n’ait été organisé.

Une décision à l’origine de vives tensions et d’affrontements entre les forces gouvernementales et des combattants pro-opposition pendant une dizaine de jours.

Farmajo avait annoncer la programmation de discussions préliminaires concernant les élections afin d’apaiser les tensions.

Prévue originellement le 20 mai par le premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble , la conférence nationale de consultation sur les élections a débuté avec deux jours de retard.

Nul ne connait encore la durée de ces pourparlers, mais la composition de la commission électorale ainsi que la sécurité devraient faire partie des thèmes abordés.

L'organisation des élections et plus particulièrement le choix d'une date pour le scrutin, feront l'objet de discussions dans un second temps.