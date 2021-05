RDC : l'observatoire volcanologique de Goma sur la sellette

Les populations de Goma, en République démocratique du Congo sont amères après l’éruption samedi du volcan Nyiragongo. Même si leur localité a été épargnée par les larves, les habitants de la capitale du Nord-Kivu dénoncent l’inertie de l’observatoire volcanologique de Goma.

L’entité aurait failli à sa mission, celle d’alerter les populations en cas de prémisses d’éruption.

‘’Ces gens ont été alertés au même moment que nous. L'éruption qui a commencé à 18 heures, on vient nous annoncer qu'il faut fuirai à 23 heures pendant que le volcan est à plus de 30 km de la ville de Goma. L'éruption a commencé sans qu'ils ne soient au courant. ‘’, explique Robert Ziwa Banza, jeune leader de Goma.

Une incurie que ses populations peinent à comprendre, tant disent-elles, la structure bénéficie de moyens financiers à la hauteur de sa mission. Aussi appellent-elles à l’ouverture d’une information judiciaire.

‘’ Nous étions dans la ville depuis 2002, ils sont venus avec le slogan disant que la prochaine éruption sera annoncée à la population. Ils ont même fait une simulation, ils ont une sirène, mais que nous n'avons jamais entendue. On ne sait pas comment on peut avoir une organisation qui a une mission précise, mais qui ne savent pas s'assumer. Moi je pense que la justice doit faire son travail ces gens doivent être arrêtés pour négligence criminelle.’’, affirme Robert Ziwa Banza.

Mais du côté de l’observatoire volcanologique de Goma, on met en avant les difficultés financières provoquées par la pandémie de coronavirus qui réduisent la marge de manœuvre. L’observatoire dit manquer même de connexion internet nécessaire à son fonctionnement.

'' La situation a frappé tout le monde même les partenaires qui nous soutenaient, même le gouvernement, le budget était déstabilisé, nous n’avons pas eu des moyens suffisants,s. Ce n'est pas un volcan que vous allez surveiller avec des mégas, vous enlevez l'argent de votre poche pour surveiller, nous avons traversé ce moment, ce moment malheureusement on ne pouvez pas recevoir les données, parce que à l'OVG on reçoit les données en temps réelle toute les quatre minutes, on ne pouvait pas les recevoir avec un Giga, ça ralenti nos observations, on a produit dans nos bulletins , la faute est partagée, nous avons produit des alertés dans nos bulletins, si vous les lisez très bien qui indiquent une éruption imminente, on a fait plusieurs audits ici on a jamais observé un détournement.’’ a déclaré Kasereka mahinda, directeur scientifique de l'OVG.

Des tremblements de terre se poursuivent dans la ville de Goma chaque 30 minutes. Selon le rapport de ce lundi, sept personnes qui ont tenté marcher sur les laves en provenance de Rutshuru vers la ville de Goma par Kibumba ont perdu la vie.