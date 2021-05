Libye : Tripoli attend la réouverture de l'ambassade du Qatar

Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, le ministre qatari des affaires étrangères lors de sa visite dimanche à Tripoli, reçu par les officiels libyens.

Au cours d'une conférence de presse, animée par son homologue libyenne, Najla Mangoush a fait part de l'empressement de son gouvernement à voir rouvrir l'ambassade du Qatar dans son pays, qui se remet peu à peu des années d'instabilité politique. Cette dernière a salué l'engagement et le soutien de l'émir du Qatar aux efforts de reconstruction de la paix en Libye.

"Nous saluons le rôle de l'Etat du Qatar et ses positions continues dans le soutien aux Libyens depuis le début de la révolution libyenne en 2011. Nous remercions l'Etat du Qatar, le prince, le gouvernement et le peuple pour le soutien apporté au Conseil de la présidence et au gouvernement d'unité nationale depuis les premiers jours, et nous saluons également le rôle du Qatar dans le soutien du dialogue politique libyen et de ses résultats".

"Nous avons discuté de divers domaines de coopération, qu'il s'agit de soutenir la phase de transition à l'heure actuelle et de fournir ce qui peut des services auxquels le peuple libyen aspire, et il a été convenu de former des groupes pour évaluer les accords entre nos deux pays, ainsi que de rechercher des opportunités pour fournir un soutien et une coopération à nos frères en Libye", a répondu Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

En novembre 2020, le Qatar et la Libye ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité. Les deux pays entretiennent de bonnes relations et un partenariat dans divers domaines politique, économique, sécuritaire et autres.