Astride Mikoko, le grand espoir de la GRS congolaise

La Congolaise Astride Mikoko rêve d'une carrière en Gymnastique Rythmique et Sportive. A 20 ans, elle ambitionne de montrer son talent dans des compétitions internationales.

Comme beaucoup d'enfants, Astride Mikoko a effectué ses premiers pas de gymnaste sur le canapé du salon. A l’âge de 5 ans, elle faisait déjà l'admiration du quartier lorsqu'elle enchaînait les mouvements devant la maison familiale. La jeune fille, qui vit dans la périphérie de Pointe-Noire, a fini par convaincre ses parents aux moyens financiers limités : "Nous pouvons subvenir à ses besoins et l'accompagner dans ses études. Mais nous demandons à Dieu de nous aider à présent à lui trouver un sponsor", explique sa mère, Badila Anaise.

Le rêve international

Astride a participé à sa première compétition en 2014. Depuis, elle rafle les médailles d'or dans toutes les compétitions : « je veux aller plus loin, là où ma discipline est vraiment reconnu et montrer aux yeux du monde qu’il y a aussi des talents au Congo », rêve tout haut, la jeune fille de 20 ans qui espère toujours faire une carrière en Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS).

Pour pouvoir se produire un jour sur la scène internationale, Astride Mikoko ne compte pas les heures d'entraînements passées sous la direction de son coach, Bertoni Nganga. Ses performances et sa détermination sont d'ailleurs en train de faire bouger les lignes dans la ville de Pointe-Noire :

« Notre souhait est voir se construire des gymnases dans la ville afin de permettre à nos sportifs de travailler dans de bonnes conditions », espère le directeur technique départemental, Miamonika Tetan.