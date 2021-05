"Touriste", film à la gloire de l'intervention russe en Centrafrique

En République centrafricaine, des milliers de personnes ont assisté à l’avant-première du film "Touriste" à Bangui. Cette coproduction russo-centrafricaine met en scène des soldats russes luttant contre la rébellion aux côtés des Forces armées centrafricaines (FACA).

Lors de la projection du film au stade Barthélémy Boganda, Alexander Ivanov, représentant des instructeurs russes, fait les louanges de la formation prodiguée aux soldats centrafricains. Le chef instructeur russe y évoque également le courage des FACA et de leur capacité de combat.

Cette glorification de l’intervention russe ne fait toutefois pas l’unanimité. En mars dernier, des experts de l’ONU s’étaient inquiétés d’allégations de violations des droits de l’Homme commises par des mercenaires russes en Centrafrique.Des abus présumés faisaient, entre autres, état d’exécutions sommaires de masse, de détentions arbitraires et d’actes de torture.

Depuis 2013, des milliers de personnes sont mortes dans des violences en Centrafrique alors que plus d'un quart de la population ont fui leur domicile. L’armée centrafricaine bénéficie du soutien d’une force de maintien de la paix de l’ONU, de centaines de paramilitaires et de soldats russes et rwandais déployés fin décembre.