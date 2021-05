Mozambique : le DAG nie tout "racisme" lors de l'évacuation de Palma

À la suite de l'attaque menée pendant plusieurs jours par des islamistes contre la ville mozambicaine de Palma à la fin du mois de mars, le Dyck Advisory Group (DAG), un groupe militaire privé sous contrat avec l'armée, nie les accusations selon lesquelles il aurait donné la préférence aux Blancs lors du sauvetage des personnes bloquées dans un hôtel.

Amnesty International affirme que le DAG a donné la préférence aux Blancs plutôt qu'aux Noirs lors de l'évacuation des personnes se trouvant à l'hôtel Amarula. "Des témoins nous ont parlé de discrimination raciale dans les décisions concernant les personnes à évacuer de l'hôtel Amarula", a déclaré Deprose Muchena, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique orientale et australe.

"Il s'agit d'allégations alarmantes selon lesquelles le plan de sauvetage faisait l'objet d'une ségrégation raciale, les entrepreneurs blancs bénéficiant manifestement d'un traitement préférentiel. L'absence totale de coordination entre les forces de sécurité du Mozambique et Dyck Advisory Group a entraîné des évacuations à caractère raciste, et doit faire l'objet d'une enquête approfondie", a-t-il ajouté.

Le Dyck Advisory Group a déclaré vendredi que ses hélicoptères ont secouru 24 personnes de l'hôtel, dont six étaient blanches et 18 autres étaient noires. "L'équipe du DAG n'a pas choisi qui serait évacué ou non. Ils ont sécurisé le site d'atterrissage et ont chargé les personnes qui leur ont été envoyées pour être évacuées par le directeur du lodge. Cela a été fait six personnes à la fois, à aucun moment notre personnel n'est entré dans le lodge pendant les évacuations", a déclaré le Dyck Advisory Group dans un communiqué.

Crimes de guerre

"La plupart des personnes que nous avons secourues pendant les dix jours qu'ont duré nos opérations à Palma étaient des ressortissants mozambicains. En fait, sur les 240 personnes que nous avons mises en sécurité dans la péninsule d'Afungi, seules 12 étaient blanches, et deux d'entre elles étaient des corps que nous avons récupérés afin qu'ils puissent être rendus à leurs familles", indique le communiqué.

"Nous nous engageons à respecter nos obligations en matière de droits humains, telles qu'elles sont définies dans nos politiques d'entreprise, et nous sommes incroyablement fiers de notre équipe et des efforts qu'elle a déployés au cours de cette attaque pour soutenir et sauver le plus grand nombre possible de civils coincés au milieu des combats, et ce au péril de leur vie", ajoute le communiqué.

Dans un rapport publié au début de l'année, Amnesty International a affirmé que des centaines de civils de Cabo Delgado avaient été tués illégalement par des extrémistes, les forces de sécurité gouvernementales et le DAG. Amnesty a demandé qu'une enquête soit ouverte de toute urgence sur ces homicides, estimant qu'ils pourraient constituer des crimes de guerre. Le groupe Dyck a déclaré qu'il préparait un rapport pour contrer ces accusations.