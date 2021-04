Mozambique : programme d'urgence post-Total à Cabo Delgado

La situation dramatique que connaît la région de Cabo Delgado a conduit le gouvernement mozambicain à annoncer un investissement de plus d'un milliard de dollars dans la région. Alors qu’un autre, qualifié d'urgence de 100 millions de dollars est déjà en cours pour soutenir la santé et l'éducation.

Cette annonce fait suite à la suspension par TOTAL du plus important investissement privé en Afrique.

Pour la Croix Rouge internationale, les grandes entreprises ne peuvent pas considérer que l'argent résout tout.

"D'un côté, je regrette qu'une grande entreprise abandonne un projet, car il y a toujours un potentiel d'investissement positif. D'autre part, ce potentiel d'investissement n'est positif que s'il n'est pas vu et ressenti comme une exploitation, mais plutôt comme une contribution positive au développement local.", souligne Peter Maurer, président de la Croix-Rouge internationale.

Les forces armées mozambicaines luttent contre la menace terroriste dans la région. La communauté internationale a déjà proposé son aide et pour l'écrivain mozambicain Mia Couto, le pays ne peut continuer seul.

"Le Mozambique n'a pas d'autre choix que de se mettre au travail, de retrousser ses manches et de changer la situation principalement par ses propres moyens, mais c'est ne pas facile. Dans ce cas, c'est totalement difficile. Un pays dans la situation dans laquelle semblable à celle du Mozambique ne peut pas faire face seul à l'ampleur de ce drame.", explique l’écrivain.

Depuis 2017, la région de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, souffre de violences terroristes, qui ont fait plus de 2 500 morts et plus de sept cent mille déplacés, selon les autorités mozambicaines.