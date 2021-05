Maroc : manifestations en soutien aux Palestiniens, les pays arabes solidaires

Des Marocains ont manifesté dans la capitale Rabat ce lundi en soutien aux Palestiniens. Alors que l’escalade de violence se poursuivait à Jérusalem-Est, les manifestants ont scandé des slogans contre la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, la qualifiant de "trahison".

Les pays d’Afrique du Nord ont rétabli des liens diplomatiques complets avec Israël l’année dernière, dans le cadre d’accords négociés par les Etats Unis, sous la présidence de Donald Trump. Ce week-end, les pays arabes ont toutefois dénoncé les affrontements entre Palestiniens et la police israélienne.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a condamné "fermement la nouvelle incursion des forces israéliennes dans la Mosquée Al-Aqsa". Le Soudan a qualifié les mesures prises contre les Palestiniens à Jérusalem de "répression" et d'"action coercitive", et exhorté le gouvernement israélien à "s'abstenir de prendre des mesures unilatérales diminuant les chances d'une reprise des négociations de paix".

Soutien inconditionnel de la cause palestinienne, l'Algérie a condamné dimanche les "attaques racistes et extrémistes enregistrées dans la ville occupée d'Al-Qods (Jérusalem en arabe) contre des civils palestiniens et leur privation de liberté de culte dans la mosquée Al-Aqsa".

Dans un communiqué, Alger "appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, à agir de toute urgence pour assurer la protection nécessaire au peuple palestinien et à ses lieux sacrés et à mettre fin à ces actes criminels et à la politique d'occupation israélienne des territoires palestiniens".

Le roi Mohammed VI du Maroc s'est dit "profondément inquiet" de "violations inadmissibles" alimentant des tensions.