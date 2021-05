Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa contre la corruption

En Afrique du sud, de nouvelles accusations de corruption pèsent sur des membres de l’ANC, le parti au pouvoir.

Le Congrès national africain, a suspendu son secrétaire général Elias « Ace » Magashule.

Le second du parti est accusé d’avoir détourné plus de sept millions d’euros alors qu’il était à la tête de la province du free state en 2014.

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est joint à des chefs d'entreprise et à des membres du clergé pour un dîner iftar à Lansdowne, une banlieue du Cap.

Il a réaffirmé sa détermination pour éradiquer la corruption dans le pays.

"Oui, de nombreuses mesures sont prises pour débarrasser notre pays de la corruption. Et ceux qui sont corrompus, qui ont poursuivi des voies corrompues continueront à se battre et à se battre jusqu'au bout parce que leur vie tourne autour de la corruption. Mais nous y mettrons fin et ils iront là où ils doivent aller".

Des mesures qui s’illustrent par la volonté du parti de redorer son image.

La suspension d’Elias « Ace » Magashule intervient près d’un mois après que le parti lui ait demandé de quitter son poste. Suite à son refus, il a été démis de ses fonctions lundi.

50 autres hauts cadres de l’ANC sont également suspendus.

Soutenu par l’ancien président condamné pour corruption Jacob Zuma, Magashule compte bien faire appel de cette décision.