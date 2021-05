La croissance de l'e-commerce tiendra-t-elle? [Business Africa]

Dans ce numéro de Business Africa, Africanews revient sur l'e-commerce, cette économie numérique en croissance exponentielle grâce aux changements d'habitudes de consommation liés à la pandémie de Covid-19. Il sera également question de la compagnie aérienne nationale sud-africaine South African Airways qui pourrait bien trouver un acheteur. Enfin, direction le Maroc et la "Vallée de la Rose", située entre les montagnes de l'Atlas et le désert du Sahara, qui ne vit que pour cette fleur. Des noms des hôtels, à la couleur des taxis, tout y tourne autour de la rose.

L'économie numérique africaine devrait poursuivre sa croissance exponentielle, selon l'Oxford Business Group. Avec la pandémie de Covid-19 les habitudes de consommation ont changé et ont entraîné une croissance généralisée du commerce électronique en Afrique subsaharienne, comme dans le reste du monde.

Les entreprises et les plateformes de commerce électronique ont vu leur activité et leurs bénéfices augmenter, tandis que les commerçants qui n'avaient pas encore développé leur présence en ligne se sont vus obligés de suivre la tendance pour survivre.

Les résultats d'une enquête publiés dans le rapport du Fonds d'équipement des Nations unies en mars ont révélé que plus de 40 % des clients de quatre grands pays africains prévoyaient de réduire leurs achats au supermarché à l'avenir en achetant leur nourriture, leurs vêtements et des produits électroniques en ligne.

Selon Paul Asinor, directeur exécutif de l'E-Commerce Association of Ghana, il incombe aux acteurs du secteur de mettre de l'ordre dans leurs affaires pour continuer la croissance engendrée pendant la pandémie.

''J'appelle également les boutiques de commerce électronique à investir un peu plus dans la logistique. Ils devraient avoir de bonnes politiques de retour, afin que la confiance soit maintenue ou même renforcée dans le secteur'', a-t-il déclaré à Africanews.

La lumière au bout du tunnel pour SAA ?

La compagnie aérienne nationale d'Afrique du Sud est officiellement sortie de la protection de la loi sur les faillites. Après plus de 17 mois, South African Airways peut désormais espérer trouver un nouvel acheteur, alors que la compagnie est en phase finale de négociations avec un potentiel investisseur.

Le ministère sud-africain des entreprises publiques a déclaré que cette nouvelle opération apporterait à la compagnie des capitaux et une expertise technique et commerciale dont elle a grand besoin. Lourdement endettée, la compagnie aérienne n'a pas réalisé de bénéfices depuis 2011 et a survécu pendant des années grâce à l'argent public. Elle vient de recevoir 537 millions de dollars de la part du gouvernement sud-africain.

Mais ce qui reste incertain, c'est la date exacte à laquelle la compagnie aérienne prendra son envol. Depuis septembre 2019, ses avions sont cloués au sol en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour éponger ses dettes, les praticiens du sauvetage des entreprises avaient supprimé près de 80% des effectifs de la compagnie aérienne.

La rose "essentielle" du Maroc

C'est une denrée prisée par les producteurs d'huile essentielle au Maroc. Dans la "Vallée de la Rose", toute l'industrie s'est organisée autour de la production d'eau de rose et des huiles essentielles qui sont ensuite vendues aux détaillants.

Les acteurs du secteur des huiles essentielles dans ce pays d'Afrique du Nord espèrent obtenir un label biologique afin d'accroître la valeur des roses locales sur le marché mondial. Une fois distillée, la précieuse huile essentielle de rose peut atteindre les 18 000 dollars le kilo après traitement.