L'état de la malienne, mère des nonuplés jugé stable

Une malienne a donné naissance d’un seul coup par césarienne à neuf bébés, au Maroc ou elle suivait des soins appropriés au regard du caractère exceptionnel de sa grossesse.

La naissance des nonuplés est une surprise pour le corps médical. Il a fallu donc livrer bataille pour cet accouchement inédit.

"Cette dame est arrivée alors qu'elle était à la vingt-cinquième semaine de grossesse, à ce moment-là l'accouchement n'est pas possible, puisque la durée de la grossesse doit être au moins de trente semaines, c'est-à-dire entre sept et demi et huit mois. Elle a eu des douleurs d'accouchement. Le personnel médical a donc décidé de pratiquer une césarienne, et le résultat de cette opération est de neuf jumeaux, cinq filles et quatre garçons.", explique Youssef Alaoui, directeur de la clinique Ain Borja à Casablanca.

Halima Cissé, 25 ans a finalement accouché prématurément à 30 semaines et a souffert d'une forte hémorragie. Mais son pronostic vital n’est pas engagé.

"Son état est stable et elle est actuellement en soins intensifs. Le poids des bébés varie entre 500 grammes et un kilogramme. Dans le cas de la mère, son état n'était pas stable au début parce qu'elle saignait, et nous nous attendions à cela en raison de l'expansion de l'utérus. Le personnel médical a pu trouver une solution à ce cas.", rassure le directeur de la clinique Ain Borja à Casablanca.

Le Livre Guinness des records se penche sur ce cas. Son record actuel pour le plus grand nombre de naissances vivantes d’un seul coup est de huit.