Nigeria : l'armée se range derrière le président Muhammadu Buhari

Dans un communiqué, les forces armées nigérianes ont assuré leur soutien au président, malgré les critiques qui se multiplient.

L'armée nigériane a exprimé son soutien au président Muhammadu Buhari, critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer l'insécurité dans le pays, et balayé catégoriquement toute probabilité d'un coup d'Etat.

Dans un communiqué publié tard lundi soir, les forces armées nigérianes ont assuré qu'elles continueraient à appuyer le gouvernement, malgré la mauvaise situation sécuritaire et les critiques soutenues à l'encontre de Muhammadu Buhari.

"Nous déclarons catégoriquement que les forces armées du Nigeria demeurent totalement dévouées à l'administration actuelle ainsi qu'à toutes les institutions démocratiques qui lui sont associées", a déclaré le porte-parole de l'armée Onyema Nwachukwu, cité dans ce communiqué.

"Nous continuerons à rester apolitiques, subordonnés à l'autorité civile, fermement fidèles au président, commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigeria, au président Muhammadu Buhari et à la Constitution de 1999 telle qu'elle a été amendée", a ajouté le porte-parole militaire.

Pris entre une insurrection djihadiste menée par le groupe Boko Haram et l'organisation Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) dans le Nord-Est, les attaques de bandes criminelles pratiquant des enlèvements de masse dans le Nord-Ouest et celles des séparatistes biafrais qui visent les forces de sécurité dans le Sud-Est, le Nigéria peine à faire face aux multiples conflits qui ravagent son territoire.

La semaine dernière, le Parlement avait demandé au chef de l'Etat de déclarer l'état d'urgence. Au même moment, une avalanche de déclarations de parlementaires, de gouverneurs locaux et même du lauréat du prix Nobel de littérature Wole Soyinka ont appelé le président Buhari à contenir les violences."Notre nation est en guerre. Ceux qui se sont révélés faibles et incapables doivent apprendre à ravaler leur fierté et à chercher de l'aide", s'était alors exhorté M. Soyinka.

Précipiter le pays dans une "chute libre"

Face aux critiques, la présidence nigériane a indiqué ce mardi dans un communiqué que "certains chefs religieux mécontents et d'anciens leaders politiques" prévoyaient de précipiter le pays "dans une chute libre", ce qui conduirait notamment à "un changement de direction non démocratique".

Décrivant une telle tentative comme "manifestement illégale", la présidence a averti qu'un tel comportement "engendrerait les conséquences" qui s'imposent. Le président Buhari s'est entretenu avec ses principaux chefs de la sécurité la semaine dernière et à nouveau mardi pour discuter des violences qui secouent le pays.

"N_ous continuerons à nous acquitter de nos responsabilités constitutionnelles de manière professionnelle, en particulier dans la protection de la démocratie du pays, la défense de l'intégrité territoriale du pays ainsi que pour la protection de la vie et des biens des citoyens_", a ajouté le porte-parole de l'armée Onyema Nwachukwu

Élu en 2015 sur la promesse d'écraser la rébellion djihadiste dans le Nord-Est, le président nigérian fait face, six ans plus tard, à une contestation grandissante, alors que les résultats de la lutte anti-terroriste sont très maigres.

Depuis 2009, 36 000 personnes sont mortes et deux millions d'autres ont été déplacés par les attaques des groupes Boko Haram et Etat islamique en Afrique de l'Ouest. Deux organisations terroristes qui contrôlent toujours de vastes zones rurales ainsi que des routes stratégiques, où se multiplient les enlèvements de soldats, de civils et de membres d'ONG.