Afrique du Sud : Dean Burmester remporte l’open de golf de Tenerife

Dean Burmester a impressionné lors de la dernière journée du tour européen ; après avoir remporté une victoire en cinq coups.

Le Sud-Africain a commencé la journée avec un coup de retard sur les leaders de la nuit, Kalle Samooja et Nicolai von Dellingshausen, avant de se hisser au sommet du classement avec un trio de birdies du cinquième au septième.

Il s’agit de son deuxième titre sur le circuit européen depuis plus de quatre ans. Grâce à un dernier tour de 62 sans bogey à l'Open de Tenerife, dimanche.

"Je ressens beaucoup de choses, mais surtout du soulagement et de la joie je pense. Du soulagement pour quatre années de dur labeur et puis juste de la joie car j'ai hâte de fêter ça et d'en profiter davantage." a révéléDean Burmester.

Terminant le tournoi avec cinq coups d'avance sur Von Dellingshausen à -25, tandis qu'Adrian Meronk et Samooja sont à égalité pour la troisième place à -19.