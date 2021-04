Afrique du Sud : la fondation du Prince Philip aide les jeunes défavorisés

Le prince Philip, décédé il y a quelques jours, était à la tête de plus de 780 associations. Sa plus célèbre opération de charité est le "Prix international du duc d'Édimbourg", rebaptisée le "prix du président" en Afrique du Sud, et qui aide à financer certains programmes pour les jeunes. Comme cette école d’arts.

"C'est un programme d'éducation non-formelle incroyable, qui change la vie, qui donne aux jeunes des compétences universelles variées, telles que le leadership, le travail d'équipe, la confiance, la capacité de s'adapter à de nouveaux environnements. Toutes ces compétences générales, qui sont nécessaires, mais qu’on ne peut pas acquérir à l’école ", explique Palesa Matuludi, responsable du développement du President's Award.

L’école se trouve à Orange Farm, un township situé à 45 kilomètres de Johannesburg. Elle accueille des élevés défavorisés comme cette jeune fille, Sinenhlanhla Mthethwa, qui danse ici depuis 6 ans, et qui a de grandes ambitions.

"Je veux emmener ma danse loin d'ici je veux ouvrir mon propre groupe et donner aux gens les connaissances que j'ai de la danse. Cela m'a aidé à acquérir plus de compétences et cela m'a évité d'être impliquée dans des choses comme la toxicomanie, l’abus de drogues et d’alcool."

La fondation soutient des programmes de jeunesse dans plus de 130 pays et territoires à travers le monde, dont 18 pays d'Afrique. Ces 10 dernières années, plus de 60 000 jeunes d'Afrique du Sud se sont développés grâce au programme.