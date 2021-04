A Luanda, Charles Michel évoque l'industrialisation de l'Afrique

La construction d'un plus grand nombre d'usines dans le secteur pharmaceutique en Afrique est l'une des priorités de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne.

A Luanda, lors d'une visite au centre de vaccination Covid-19, le président du Conseil européen européenne, Charles Michel, a déclaré que le bloc européen travaille avec les pays africains pour atteindre cet objectif.

"Nous devons avoir plus d'usines dans le secteur pharmaceutique en Afrique. C'est une priorité pour l'Union africaine et l'Union européenne est mobilisée à cent pour cent pour aller dans cette direction, ils travaillent avec la Banque européenne d'investissement.... J'ai parlé à de nombreux dirigeants africains pour l'obtenir, le plus rapidement possible. Parce que c'est très important en termes d'avenir pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe, car cela signifie une diversification de la chaîne d'approvisionnement et c'est également bon pour nous. C'est pourquoi nous voulons coopérer avec les gouvernements mais aussi avec le secteur privé", explique Charles Michel, le Président du Conseil européen.

Au cours de sa brève visite en Angola, Charles Michel a également rencontré le président João Lourenço et a souligné que l'Union européenne et l'Organisation mondiale du commerce préconisent de renforcer le partenariat entre le secteur privé et les gouvernements afin de stimuler l'industrialisation en Afrique.

Le président angolais a mis en avant la dépendance de l’économie de son pays au pétrole. Source de sa vulnérabilité.

"L'économie angolaise a toujours été fortement dépendante des revenus de l'exportation de pétrole brut, ce qui est erroné et même dangereux car c'est un produit dont les prix sont très volatils et ne dépendent pas seulement de la volonté des producteurs. Aujourd'hui, nous sommes sérieusement engagés dans la diversification de l'économie avec un fort accent sur le secteur privé à travers la création d'un meilleur environnement des affaires qui attire les investisseurs privés et étrangers", João Lourenço , le chef de l'Etat angolais.

Le président de la Commission européenne est arrivé à Luanda après avoir visité la République démocratique du Congo. Jeudi, Charles Michel a rencontré le président en exercice de l'Union africaine et également de la RDC, Félix Tshisekedi, avec lequel il a discuté des mécanismes de résolution de la crise sécuritaire dans le pays et du renforcement du partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine.