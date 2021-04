Des rires pour Mahrez, des pleurs pour Gana Gueye

Manchester City a réalisé un coup presque parfait en s'imposant à Paris mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions (2-1). Le champion d'Afrique Riyad Mahrez a participé à la fête en inscrivant sur coup-franc le but de la victoire.

Si les Anglais aborderont le match retour avec un avantage conséquent, ils ont frôlé la correctionnelle en première période contre le Paris Saint-Germain. Depuis le but rapide du Brésilien Marquinhos, c'est bien le champion de France qui livrait une mi-temps idéale. Le trio star offensif - Mbappé, Neymar, Di Maria - profitant de l'activité du milieu Verratti-Gueye.

Mais avec Josep Guardiola, City possède un entraîneur hors-norme. Quelques ajustements tactiques pour coller à la philosophie de son jeu et c'est ce dernier qui s'exprime à nouveau en seconde période. Patience, possession, les Anglais ont étouffé les Parisiens.

Omniprésent, City est logiquement repassé devant grâce à un centre oublié du Belge Kevin de Bruyne (64') puis un coup-franc perce-mur signé Riyad Mahrez (71').

Harassé par le jeu en mouvement des Mancuniens, frustré par la mauvaise tournure des évènements, l'international sénégalais Idrissa Gueye a un peu plus terni la seconde période du PSG. Son tacle non maîtrisé sur l'Allemand Ilay Gündogan lui vaut un carton rouge indiscutable et le prive du match retour.

Héros des deux tours précédents, il symbolise la détresse parisienne du soir.

L'Algérien Mahrez rejoint le Sénégalais Edouard Mendy et le Marocain Hakim Ziyech, bien partis, eux aussi, pour se qualifier pour une finale de C1.

Mais attention, Mbappé à Paris et Benzema à Madrid n'ont certainement pas dit leur dernier mot.