La Chine, un partenaire en or pour le Gabon

La Chine est le partenaire commercial avec lequel le Gabon gagne le plus selon les chiffres publiées par l’International Trade Center, une structure qui compile des statistiques du commerce dans le monde.

Sur la base des données miroirs sur le commerce extérieur, le Gabon a réalisé un gain commercial cumulé de 16,3 milliards $ entre 2009 et 2020. Cela représente près de 30% de l’excédent commercial du pays sur la période. Au taux actuel du dollar, cela représente une valeur de 9184,5 milliards FCFA.

La Chine a augmenté ses achats de produits en provenance du Gabon à un rythme annuel estimé à 44%, devenant ainsi en 2019, l’acheteur de 63% des produits vendus par ce pays sur le marché mondial. 74,8% des produits vendus au cours de cette année de référence sont constitués d’hydrocarbures.

Les États-Unis constituent le deuxième partenaire le plus rentable pour le Gabon entre 2009 et 2020, avec un excédent d’environ 11 milliards $. On retrouve aussi dans le top 10 des pays comme le Japon, l’Australie, l’Inde, l’Espagne, la Corée du Sud, la Malaisie, l’Italie et une surprenante troisième place pour Trinité-et-Tobago, avec un excédent commercial de 9 milliards $ sur la période.